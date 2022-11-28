صربيا والكاميرون تتعادلان في مباراة دراماتيكية بالمونديال

2022/11/28 | 15:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حسم التعادل الإيجابي (3-3) نتيجة مباراة صربيا والكاميرون في كأس العالم قطر 2022.

وتواجه المنتخبان على أستاد الجنوب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل ثلاثية صربيا كل من ستراهينيا بافلوفيتش في الدقيقة 45 وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 46 والكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 53.

في المقابل، سجل ثلاثية الكاميرون كل من جان شارل كاستيليتو في الدقيقة 29 وفينسيت أبو بكر في الدقيقة 64 و إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 66.

وتقاسم المنتخبان نقاط المباراة، ليصبح لدى كل منتخب نقطة واحدة في المجموعة السابعة التي تتصدرها البرازيل بفارق الأهداف عن سويسرا.

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