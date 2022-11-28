2022/11/28 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن

مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات

الصينية، التى تزايدت بشكل كبير، خلال

العشر سنوات الماضية.

وأصبحت الصين عام 2017 سادس أكبر مستثمر

فى مصر، حيث استثمرت 28.5 مليا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تعلن عن مشروعات جديدة مع الصين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تعلن عن مشروعات جديدة مع الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).