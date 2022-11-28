مباراة مجنونة.. تعادل مثير بين صربيا والكاميرون في مونديال قطر

2022/11/28 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة

الكاميرون وصربيا، بثلاثية لكل منهما،

في إطار منافسات الجولة الثانية من دور

المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022،

ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وافتتح التسجيل للكامير

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