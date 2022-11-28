2022/11/28 | 15:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوّر العلماء علاجا للسرطان يكون أصغر

بـ 50000 مرة من النملة - في ما يأملون أن

يكون اختراقا.

وتستخدم ناقلات النانو، الجزيئات

المجهرية غير المرئية للعين البشرية،

لتقديم علاج مناعي جديد وأدوية

كيميائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("دواء نانوي' أصغر بـ 50000 مرة من النملة يقدم العلاج مباشرة إلى الأورام !) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("دواء نانوي' أصغر بـ 50000 مرة من النملة يقدم العلاج مباشرة إلى الأورام !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).