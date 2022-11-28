لتعقب المتورطين بسرقة القرن.. الكشف عن صدور 10 مذكرات

2022/11/28 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان، اليوم الاثنين، عن قرب صدور 10 مذكرات "حمراء" عبر الانتربول الدولي.

وقال جدعان، إن "سرقة الامانات الضريبية او ما يعرف بسرقة القرن كشفت خفايا مافيات تنهب المال العام وتنقل المليارات الى بنوك واستثمارات خارجية في عدة دول"، وذلك في تصريح لـ(بغداد اليوم).

جدعان الذي أشار إلى أن "السرقة هي واحدة من سرقات كثيرة يجري التحقيق حاليا فيها"، أكد ايضا، أن" السلطات العراقية بالتنسيق مع الانتربول الدولي ستصدر 10 مذكرات قبض حمراء قريبا جدا بحق المتورطين بسرقة القرن بهدف ملاحقتهم في دول عربية واجنبية هربوا اليها بعد افتضاح خفايا جريمتهم بحق المال العام ".

وأكمل: "بعض الدول العربية عبرت عن تعاونها مع بغداد في إطار التحقيق عن الأموال المهربة".

وأمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي استرداد الوجبة الأولى (البالغة أكثر من 182 مليار دينار) من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.

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