الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية يصدر أمراً إدارياً بترقية هذه الفئة

2022/11/28 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدر الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، اليوم الاثنين، أمراً إدارياً بترقية المفوضين (الخوامس، السوابع، الثوامن) بعد اجتيازهم الدورة بنجاح.

وذكر المكتب الإعلامي للعوادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، أصدر الأمر الإداري ذي العدد (١٤٥٢٤٠) في ( ٢٨ / ١١/ ٢٠٢٢) الخاص بترقية المفوضين (الخوامس، السوابع، الثوامن) بعد اجتيازهم للدورة التي أقيمت في المراكز التدريبية لقيادة قوات الشرطة الاتحادية للفترة من ١٥ / ١ / ٢٠٢٢ ولغاية ١٤ / ٧ / ٢٠٢٢ بنجاح ، اعتبارا من تاريخ تخرجهم".

وبين وفق البيان عدد الحاصلين على الشهادة حسب مستواهم التعليمي:１- منح خريجي دورة المفوضين الخوامس الحاصلين على شهادة البكالوريوس والمعاهد البالغ عددهم (١٠٣) مفوض درجة خامسة.２- منح خريجي دورة المفوضين السوابع الحاصلين على شهادة الإعدادية والبالغ عددهم (١١١) مفوض درجة سابعة.３- منح خريجي دورة المفوضين الثوامن الحاصلين على شهادة المتوسطة والبالغ عددهم (١٨١) مفوض درجة ثامنة.

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