منافسات كأس العالم.. صربيا تتعادل إيجابياً مع الكاميرون

2022/11/28 | 15:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

خطف منتخب الكاميرون التعادل أمام صربيا فى دقيقيتن فقط، بعدما حول تأخره 3-1 إلى تعادل مثير بنتيجة 3-3 فى المواجهة القوية المقامة حاليا باستاد "الجنوب" فى الوكرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقدم منتخب الكاميرون بهدف عن طريق كاستيليتو من متابعة لكرة في منطقة جزاء صربيا في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

ونجح بافلوفيتش في إدراك هدف التعادل لصالح صربيا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وعزز منتخب صربيا تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 46 عن طريق سافيتش.وسجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثالث في شباك الأسود ليسجل الهدف الثالث لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 53.وأدرك الكاميرون التعادل في الدقيقة 64 من الشوط الثاني عن طريق تشوبو موتينج.

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