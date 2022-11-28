مصنع يكرر النفط الاسود في بغداد.. ضبط 5 اوكار تهريب في العراق

2022/11/28 | 15:37 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي ، أن قواته استولت على عدد من مخابئ النفط في بغداد ومحافظات نينوى والبصرة وصلاح الدين والديوانية ، أثناء ملاحقة شبكات تهريب النفط في العراق.

واضاف البيان ان الاجهزة الامنية تلقت معلومات استخبارية تشير الى وجود عمليات تهريب في منطقة النهروان ببغداد.

وعلى ضوء ذلك ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، شرعت الوكالة في ضبط حفرة تهريب تعمل تحت غطاء مصنع صناعي غير مرخص يقوم بتكرير الزيت الأسود المهرّب.

كما أعلنت الوكالة عن ضبط معمل إسفلت مؤكسد متكامل وكميات كبيرة من المنتجات البترولية وعدد من صهاريج التهريب.

وضبطت القوات الأمنية 5 شاحنات ودبابتين تحتويان على 106 ألف لتر من المشتقات البترولية معدة للتهريب في محافظات نينوى والبصرة وصلاح الدين والديوانية.

تم القبض على المسئول عن الموقع وإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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