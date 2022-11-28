"أسوأ من أوميكرون".. دراسة تحذر من سلالة كورونا القادمة

2022/11/28 | 15:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة أجريت باستخدام عينات من فرد يعاني من ضعف المناعة على مدار 6 أشهر أن الفيروس المسبب لمرض كوفيد تطور ليكون مسببا للأمراض بشكل أكبر، ما يعني أن متغيرا جديدا قد يجعل المرض أسوأ مما تسببه سلالة أوميكرون السائدة الحالية، وفق بلومبيرغ

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