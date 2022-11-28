2022/11/28 | 15:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري أفرجت السلطات الإيرانية أمس الأحد عن الممثلة الإيرانية الشهيرة، هنغامه قاضياني، بعد أسبوع من إيقافها بدعوى دعمها للاحتجاجات التي تعم إيران، إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني. ووفقا لوكالة “إرنا”، أفرج عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاركت في الاحتجاجات..



السلطات الإيرانية تفرج عن ممثلة شهيرة المركز الخبري الوطني.

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