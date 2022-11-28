التربية تصدر بياناً بشأن طلبة القرى والأرياف

2022/11/28 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين،

بياناً بشأن طلبة القرى والأرياف.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها "تعلن

موافقتها على استثناء الطلبة من شرط

العمر وبفارق سنة واحدة للاستضافة من

المدارس المسائية إلى المد

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