جدول.. أكثر من 700 إصابة بكورونا خلال أسبوع في العراق

2022/11/28 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين،

الموقف الوبائي الأسبوعي الخاص بجائحة

كورونا في عموم العراق.





وذكر بيان للوزارة، أنها سجلت خلال

الفترة من (21 – 27) تشرين الثاني، 703 حالات

إصابة جديدة بكورونا، مق

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