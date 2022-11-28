لماذا أخفقنا في مكافحة الفساد

2022/11/28 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

الفساد من أهم المشاكل التي تواجه

الدولة العراقية وتهدد تماسكها ووجودها

وقد اخفقت كل الحكومات السابقة في

القضاء عليه وكما هو معلوم ان كل حكومة

عراقية تتشكل من ضمن أولويات برنامجها

الحك

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