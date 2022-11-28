مجلس الخدمة يرسل بيانات حملة الشهادات العليا إلى وزارة المالية

2022/11/28 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أرسل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الاثنين، بيانات حملة الشهادات العليا من الدبلوم العالي إلى وزارة المالية.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي في بيان، إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي أرسل اليوم بيانات حملة الشهادات العليا من الدبلوم العالي إلى وزارة المالية دائرة الموازنة والبالغ عددهم 1463 وبمختلف التخصصات التي لم تدرج سابقا بعد وصولها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم أمس ليتسنى لوزارة المالية استكمال اجراءات استحداث درجات وظيفية لهم".

وأضاف، أن "ذلك تم بناءً على ما جاءت به مخرجات اجتماع اللجنة المالية النيابية متمنين لأبنائنا من حملة شهادات الدبلوم العالي التوفيق والنجاح".

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