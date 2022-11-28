شاهد بالفيديو.. ايران تتجاوز الخط الأحمر وترد على العراق بالصواريخ والمسيرات

2022/11/28 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ztaNkcqK6Mo

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