2022/11/28 | 16:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انهيار مدرسة في منطقة القوسيات في الموصل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: HQStgMpzaG0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انهيار مدرسة في منطقة القوسيات في الموصل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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