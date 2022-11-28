2022/11/28 | 16:37 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال 12 مطلوباً بينهم "إرهابي" وضبط 200 صاروخ وعبوات ناسفة في مدن مختلفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/28 | 16:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 12 مطلوباً بينهم "إرهابي" وضبط 200 صاروخ وعبوات ناسفة في مدن مختلفة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 12 مطلوباً بينهم "إرهابي" وضبط 200 صاروخ وعبوات ناسفة في مدن مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).