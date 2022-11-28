المالية تعلن إنجاز الدفعة الثانية من استحداث الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والاوائل

2022/11/28 | 16:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة المالية ، الاثنين، إنجاز الدفعة الثانية من استحداث الدرجات الوظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل.

وقالت الوزارة في بيان “استنادا الى قرار مجلس الوزراء ٢٨١ لسنة ٢٠٢٢ ، واحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة ٣

إستكملت دائرة الموازنة في وزارة المالية اليوم الاثنين ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢ ، الاجراءات المتعلقة بإستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل والبكلوريوس ضمن ملاك عددمن الوزارات البالغ عددهم ١٢٥٥٨”.

واضافت الوزارة ” تم الإنتهاء من استحداث الدرجات الوظيفية من المشمولين بالقرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧ ، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٧ وكالآتي :-

وزارة الشباب والرياضة ١٠وزارة العمل ٣٠وزارة الصحة ٧٦٠وزارة التعليم العالي ١٥٧وزارة الإعمار والإسكان ١٢وزارة الثقافة ١٧وزارة البيئة ١٢٧وزارة النقل ١٥ديوان الرقابة المالية ٥٥٠مفوضية حقوق الانسان ٢٥٤هيئة النزاهة ٣٠٠وزارة الزراعة ٢٤٦وزارة التربية ١٤٦١ / ٨٨٧٣

وتابعت “عملا بالسياقات القانونية سيتم تزويد الوزارات بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الإتحادي ، على ان يتحمل مجلس الخدمة و وزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الخريجين المشمولين بالتعيين “.

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