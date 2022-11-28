الاطاحة بـ 12 متهماً بينهم إرهابي وضبط أكداس للأعتدة والأسلحة في عدة محافظات

2022/11/28 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، الإطاحة بـ12 متهماً بينهم إرهابي وضبط أكداس للأعتدة والأسلحة والعبوات في عدة محافظات.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعملياتٍ استباقية لأقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات سامراء وديالى والبصرة وميسان والفرق الخامسة والسابعة والثامنة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والعشرون، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات (نينوى وكركوك والبصرة وميسان وديالى وسامراء) أسفرت عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 ارهاب) و (11) متهماً بقضايا مختلفة وتم تسليمهم إلى جهات الطلب أصوليا ً".

وأضاف: "كذلك قامت المفارز من ضبط اكداس للأعتدة والأسلحة والعبوات، بلغت (200) صاروخ وقنبرة ومقذوف مختلفة النوع والعيار و(46) عبوةً ناسفةً محلية الصنع ومختلفة الشكل و( 12) بندقية كلاشنكوف وبندقية M16 ورشاشة BKC وأحادية ومسدس محور و(335) وإطلاقة مختلفة النوع والعيار و(80) حشوة دافعة و(33) صمام قذيفة و(4) رمانات يدوية و(6) جعب و(11) مخزن مسدس".

وأردف: "وقد تكفلت مفارز الجهد الهندسي برفع المواد وتدميرها موقعياً".

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