المالية تعلن إنجاز الدفعة الثانية من استحداث درجات وظيفية

2022/11/28 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إنجاز الدفعة الثانية من استحداث درجات وظيفية.

وقال إعلام المالية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "استنادا الى قرار مجلس الوزراء ٢٨١ لسنة ٢٠٢٢ ، واحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة ٣، استكملت دائرة الموازنة في وزارة المالية، الاجراءات المتعلقة باستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل والبكلوريوس ضمن ملاك عدد من الوزارات البالغ عددهم ١٢٥٥٨".

وأضاف أنه "تم الانتهاء من استحداث الدرجات الوظيفية من المشمولين بالقرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧ ، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٧ وكالآتي :-

• وزارة الشباب والرياضة ١٠

• وزارة العمل ٣٠

• وزارة الصحة ٧٦٠

• وزارة التعليم العالي ١٥٧

• وزارة الإعمار والإسكان ١٢

• وزارة الثقافة ١٧

• وزارة البيئة ١٢٧

• وزارة النقل ١٥

• ديوان الرقابة المالية ٥٥٠

• مفوضية حقوق الانسان ٢٥٤

• هيئة النزاهة ٣٠٠

• وزارة الزراعة ٢٤٦

• وزارة التربية ١٤٦١ / ٨٨٧٣

وتابع أنه "سيتم تزويد الوزارات بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الإتحادي، على ان يتحمل مجلس الخدمة و وزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الخريجين المشمولين بالتعيين".

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