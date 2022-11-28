تفاصيل لقاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى

2022/11/28 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

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دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد الى تعاون القضاء لحسم المسائل العالقة مع اقليم كردستان، فضلا عن المعاملات القانونية المتلكئة فيما يتعلق بالموقوفين.

وذكر المكتب الاعلامي لرشيد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، فيما استعرض اللقاء دور القضاء في دعم قوة القانون وبما يؤمّن الاستقرار في البلد".

وبحسب البيان فأن رئيس الجمهورية أكد "ضرورة تفعيل دور المؤسسة القضائية في حسم المعاملات القانونية المتلكئة والنظر بالوضع القانوني للموقوفين والإسراع بحسم أوضاعهم بموجب القانون".

ودعا رئيس الجمهورية إلى "تعاون المؤسسة القضائية الاتحادية مع مؤسسة القضاء في إقليم كردستان للإسراع بإيجاد حلول للمسائل العالقة وبما يضمن حقوق جميع العراقيين".

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