2022/11/28 | 16:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها على نهاية المواجهة بين المنتخب الكاميروني ونظيره الصربي، التي أقيمت على استاد الجنوب، ظهر الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم المُقامة في قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في المواجهة بين الكاميرون وصربيا.. 6 أهداف بسيناريو "دراماتيكي" وأول نقطة لكل فريق في المونديال) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في المواجهة بين الكاميرون وصربيا.. 6 أهداف بسيناريو "دراماتيكي" وأول نقطة لكل فريق في المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).