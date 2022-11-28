رئيس أوكرانيا ينتظر

2022/11/28 | 16:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الأوكرانيين بأن ينتظروا أسبوعا وحشيا آخر من البرد والظلام متوقعا المزيد من الهجمات الروسية على البنية التحتية.

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