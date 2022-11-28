الأحزاب الكردية تتواصل الى اتفاق لحسم وزارتي الاعمار والبيئة

2022/11/28 | 16:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفاد مصدر مطلع، الاثنين 11/28/2022، بحسم حقيبتين وزاريتين متبقيتين في الحكومة...

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