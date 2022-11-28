2022/11/28 | 16:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين 11/28/2022، ترحيب...

ظهرت المقالة ايران ترحب بنشر القوات العراقية على الحدود مع إقليم كردستان أولاً على المسلة.

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