بينهم إرهابي.. الإطاحة بـ12 متهما وضبط أعتدة وأسلحة وعبوات في عدة محافظات

2022/11/28 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بـ(12) متهماً بينهم إرهابي وضبط أكداس للأعتدة والأسلحة والعبوات في عدة محافظات.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعملياتٍ استباقية لأقسام وشعب ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات سامراء وديالى والبصرة وميسان والفرق الخامسة والسابعة والثامنة […]

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الإطاحة بـ12 متهما وضبط أعتدة وأسلحة وعبوات في عدة محافظات أولاً على ايرث نيوز.

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