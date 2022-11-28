الإعداد الروحي.. الجفاف الروحي بين الأسباب والمعالجات - الجزء الرابع

2022/11/28 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الشيخ محمود الحلي الخفاجي

بينا سابقاً وقلنا بأن الذكر والدعاء

وقراءة القرآن كلها وسائل ومفاتيح لخير

الأنسان وصلاحه الروحي والمادي من خلال

ارتباطه به تعالى بهذه الوسيلة المهمة،

والآن نأتي الى بي

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