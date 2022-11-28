في مجال الطب والتعليم.. العتبة الحسينية المقدسة توقع مذكرات تفاهم مع أهم المؤسسات الإقليمية والعالمية

2022/11/28 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الاثنين، عن توقيع مذكرات تفاهم مع

مستشفيات وجامعات لبنانية.

وقالت هيئة الصحة و التعليم الجامعي في

العتبة الحسينية المقدسة، في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، انه "انطلاقا

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