2022/11/28 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر ،اليوم الاثنين، توضيحاً حول ما أثير بشأن إطلاق سراح نور زهير أحد المتهمين بسرقة مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية بكفالة مالية، فيما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة النزاهة: ثبوت تورط جهات رفيعة في حكومة الكاظمي بـ”سرقة القرن” المركز الخبري الوطني.

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