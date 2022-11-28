الهجرة: الوضع في مخيمات النزوح مسيطر عليه ولا أضرار نتيجة الأمطار

2022/11/28 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الإثنين، عن تجهيز النازحين بمستلزمات احتياطية لمواجهة سيول الأمطار، مبينة ان الوضع في مخيمات النزوح مسيطر عليه ولا أضرار نتيجة الأمطار.وقال المتحدث باسم الوزارة، علي […]

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