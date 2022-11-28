2022/11/28 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع اليوم الاثنين، عن اقالة مدير صحة نينوى بقرار من مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني بسبب تهم الفساد المنسوبة له.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء قرر اقالة مدير صحة نينوى فلاح الطائي بسبب تهم الفساد المنسوبة له".

وفي وقت سابق أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لدائرة صحَّة مُحافظة نينوى؛ لارتكابه عمداً ما يُخالف واجبات وظيفته.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لدائرة صحَّة مُحافظة نينوى؛ وذلك على خلفيَّة قيام أحد مُوظَّفي الدائرة باستغلال علاقته مع ابن المُدير العام؛ لتحقيق منافع شخصيَّـةٍ على حساب المصلحة العامَّـة".

وتابعت الدائرة، أنَّ "التحقيقات في القضيَّـة، التي حقَّـقت فيها وأحالتها إلى القضاء، خلصت إلى أنَّ المُوظَّف تدخَّـل في عمل الدائرة عن طريق علاقته بنجل المُدير العام عبر إدراج اسمه في لجان التنفيذ والاستلام للمشاريع المُنفَّذة، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".

وأضافت، أن "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

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