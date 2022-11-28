إطلاق سراح نور زهير بكفالة مالية

2022/11/28 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنزاهة، ضياء جعفر الية اطلاق سراح المتهم بسرقة الامانات الضريبية نور زهير وما اذا سيتم اعفاؤه من المحاكمة.

وقال جعفر في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، إن "عملية إطلاق سراح نور زهير أحد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية بكفالة مالية تمت استناداً لما ورد بقانون أصول المحاكمات الجزائية"، مبينا ان "المتهم نور زهير أبدى استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء التسوية المالية، والسبب بقبول المحكمة بما عرضه المتهم بالتسوية المالية هو عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".

واضاف انه "لا صحة لما يتداول بشأن إطلاق سراح المتهم نور زهير لغرض السماح ببيع العقارات المحجوزة، وجميع العقارات التابعة لنور زهير محجوزة ولن يرفع عنها لحين اكتمال التحقيقات"، مشيرا الى ان "المتهم نور زهير سيحال على المحكمة المختصة لإجراء محاكمته أصولياً بعد تسديده كامل المبالغ التي بحوزته".

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