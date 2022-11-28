2022/11/28 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، الاثنين، ضبط مسافر أجنبي يحمل إقامة عراقية مزورة كان يروم الدخول بها الى البلاد.

وقالت الدائرة في بيان “رصدت ملاكات قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي، المتمثلة بضباط مختبر فحص الوثائق المزورة المتواجدين في المطار، حالة تزوير فيزا دخول عراقية يحملها مسافر أجنبي”.

واضافت “تم إلقاء القبض عليه وإحالته الى الجهات القضائية بعد إكمال الإجراءات القانونية بحقه”.

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