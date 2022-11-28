"دولة للهجرة".. الداخلية الألمانية تفسر تسهيل الحصول على الجنسية

2022/11/28 | 18:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافعت وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، عن خطة للحكومة لتسهل على الأفراد التقدم للحصول على الجنسية، رغم الشكاوى من داخل الائتلاف والمعارضة بأن ذلك قد يحفز الهجرة غير الشرعية.

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