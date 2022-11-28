2022/11/28 | 18:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقع الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان، الاثنين، أن تبلغ نسبة العجز المالي في الموازنة المالية للعام المقبل، 10%.

وقال أنطوان في حديث لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الجميع يترقب إرسال الموازنة، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنها ستكون بحدود 150 ترليون دينار وبعجز جزئي 10% حتى أنه يكون شكلياً".

وأضاف، أن "الصرف سيبقى من 1/12 حتى وإن تعطلت الموازنة مطلع العام المقبل"، لافتاً إلى "تأثر المشاريع الاستثمارية وتعيينات موظفي العقود بتأخير اقرار الموازنة".

وتابع أنطوان قائلاً، "أما الوضع الاقتصادي فإنه جيد كونه ريعياً يعتمد على النفط والذي أسعاره مستقرة نحو الصعود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي يدلي بتوقعاته بشأن الموازنة: 150 ترليون دينار وبعجز 10% ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي يدلي بتوقعاته بشأن الموازنة: 150 ترليون دينار وبعجز 10% ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).