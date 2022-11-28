غانا تحقق فوزاً صعبا على كوريا الجنوبية في مونديال قطر

2022/11/28 | 18:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حقق المنتخب الغاني فوزاً صعباً على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من مونديال 2022 التي تقام منافساتها حالياً في قطر.انتهى الشوط الاول من المباراة […]

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