2022/11/28 | 18:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاثنين، عن شمول مليون و٨٠٠ الف اسرة بالرعاية الاجتماعية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ان” الاسدي قدم اليوم، مقترح إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تُعلن شمول اكثر من مليون ونصف المليون اسرة بالرعاية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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