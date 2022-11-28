بعد متابعة استمرت نحو شهرين.. الاطاحة باكبر تجار الاعضاء البشرية بديالى

2022/11/28 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى كشف مصدر امني، اليوم الاثنين، عن الاطاحة باكبر تجار الاعضاء البشرية في ديالى.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "فريقا امنيا متخصصا نجح بجهود استثنائية استمرت 7 اسابيع من المتابعة والرصد بالتنسيق مع المخابرات و3 دوائر امنية اخرى من الاستدلال الى مكان اكبر تجار الاعضاء البشرية في ديالى واعتقاله بكمين نوعي".

واضاف، ان "المتهم اعترف بقيامه بجلب عدد من الاشخاص الى اقليم كردستان العراق لغرض بيع أعضائهم البشرية"، لافتا الى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المجرم وتقديمه للقضاء لينال جزاءه العادل".

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