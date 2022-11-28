قائد إنجاز ألمانيا في مونديال 90 يتحدّث لـ CNN عن حظوظ المنتخبات العربية وغياب محمد صلاح

2022/11/28 | 18:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد أندرياس بريمه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب ألمانيا خلال تسعينات القرن الماضي، قاد الفريق إلى تحقيق لقب كأس العالم عام 1990 على حساب الأرجنتين، بعد أن سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 85

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