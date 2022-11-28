رئيس هيئة النزاهة: اولوياتنا محاسبة كبار الفاسدين وإعادة الأموال المهربة

2022/11/28 | 18:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، الاثنين 11/28/2022، إلى البدء بمُحاسبة...

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