2022/11/28 | 18:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: شاهد..انهيار مدرسة في منطقة القوسيات بالموصل pic.twitter.com/X82ih1uZgz — المسلة (@Almasalah2)...

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انهيار مدرسة في منطقة القوسيات بالموصل أولاً على المسلة.

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