ظهر وأكوام الأموال على جانبيه.. رئيس الوزراء العراقي: استعدنا 182 مليار دينار عراقي

2022/11/28 | 19:10 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن أن حكومته استطاعت خلال وقت قياسي استعادة أكثر من 182 مليار دينار عراقي (نحو 124 مليون دولار) من أموال أمانات الضرائب المنهوبة التي تبلغ 2.5 مليار دولار.

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