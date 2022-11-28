2022/11/28 | 19:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الاثنين، مقترحاً إلى مجلس الوزراء يتضمن رفع سقف قروض العاطلين عن العمل.

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي، إننا "قدمنا مقترحاً إلى مجلس الوزراء يتضمن رفع سقف قروض العاطلين عن العمل من ثمانية ملايين إلى 50 مليوناً ومئة مليون دينار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العمل يقدم مقترحاً لزيادة قروض العاطلين إلى 100 مليون دينار ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العمل يقدم مقترحاً لزيادة قروض العاطلين إلى 100 مليون دينار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).