2022/11/28 | 19:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد لحظة انهيار مدرسة أطفال في نينوى

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