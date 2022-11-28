2022/11/28 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الاثنين، إعادة العمل في مشروع بناء المستشفى التركي المتوقف منذ 8 سنوات في المحافظة.وذكر بيان للمحافظة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” بناء المستشفى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد توقفه لـ8 سنوات..



محافظ واسط يُعلن إعادة العمل بمشروع “المستشفى التركي” المركز الخبري الوطني.

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