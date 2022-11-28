2022/11/28 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد ممثل مجلس الوزراء الألماني ستيفن هيبيستريت، اليوم الاثنين، أن البرلمان الألماني يعتزم إنفاق 20 مليار يورو من الميزانية لتجديد مخزون الأسلحة لدى الجيش.وقال هيبيستريت في تصريح تابعه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المانيا تعتزم إنفاق 20 مليار لتجديد مخزون اسلحة الجيش المركز الخبري الوطني.

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