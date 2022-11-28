2022/11/28 | 19:40 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستخرج كندا من كأس العالم بمبلغ 10.5 مليون دولار أمريكي من FIFA لمشاركتها في كأس العالم لكرة القدم للرجال.وتم إقصاء الكنديين المصنفين 41، والذين افتتحوا البطولة بخسارة 1-0 أمام بلجيكا المصنف 2، من التأهل إلى دور خروج المغلوب بعد الخسارة 4-1 أمام كرواتيا يوم الأحد.تعود كندا إلى ديارها بعد مواجهة المغرب يوم الخميس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على أرباح المنتخب الكندي من كأس العالم 2022 رغم الخروج المبكر شبكة القيقب الدولية.

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