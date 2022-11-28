2022/11/28 | 19:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CTzo1soKLqg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اصحاب سيارات الاجرة يشكون من دخلاء على مهنتهم يعملون باستخدام عجلات النقل الخصوصي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اصحاب سيارات الاجرة يشكون من دخلاء على مهنتهم يعملون باستخدام عجلات النقل الخصوصي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).