ملايين المشاهدات لفيديو

2022/11/28 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر الفيديو عدداً من الرجال بملابس تقليديّة يسكبون مئات أطباق الطعام من أوانٍ ضخمة.وجاء في التعليق المرافق أنّ الفيديو ملتقط خلال المونديال في حيّ الغرافة في منطقة الريّان القطريّة.

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