2022/11/28 | 19:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الجلسة الاعتيادية...

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يوافق على تعديل استعمالات الأراضي المشيدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة أولاً على المسلة.

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